Донбасс Сегодня

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Навальный в первом интервью из колонии предложил способ борьбы с бедностью в РФ и описал свой тюремный быт

Навальный в первом интервью из колонии предложил способ борьбы с бедностью в РФ и описал свой тюремный быт

Политика Происшествия Оппозиционер сравнил колонию с «китайским трудовым лагерем», где ходят строем, и за всеми наблюдают через камеры видеонаблюдения.

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