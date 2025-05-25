Бойцы беспилотной ударной группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской армии группировки войск «Восток» не встретили особого сопротивления от Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда освобождали населенный пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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