В супермаркете Петербурга задержали пьяную женщину с пистолетом

Петербурженка ворвалась в супермаркет местного торгово-развлекательного центра с пистолетом. Об этом сообщает управление МВД по региону Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга около шести часов утра.
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