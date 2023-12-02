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В супермаркете Петербурга задержали пьяную женщину с пистолетом

В супермаркете Петербурга задержали пьяную женщину с пистолетом

Петербурженка ворвалась в супермаркет местного торгово-развлекательного центра с пистолетом. Об этом сообщает управление МВД по региону Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга около шести часов утра.

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