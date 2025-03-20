Греческий депутат указал на бесполезность оборонного плана ЕС для страны

Предложенный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план по перевооружению Европы подходит не всем странам ЕС, объяснил «Известиям» депутат национального парламента от партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос.
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