Названы застройщики с наибольшими объемами строительства жилья в Москве

ГК «ПИК» вновь заняла первое место в рейтинге по строительству жилья в столице Первую тройку рейтинга застройщиков по объемам возводимого в Москве жилья в октябре 2024 года составили ГК «ПИК», ГК «Самолет» и ГК «А101» Группа компаний «ПИК» вновь заняла первое место среди девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве.