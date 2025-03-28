Советник президента Габона допустил появление российских баз в стране

Вопрос о размещении российских военных баз в Габоне пока преждевременен, однако это возможно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник президента переходного периода Габонской Республики Приват Нгомо.
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