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Сотрудник WB снимал прилёты по складу и радовался ударам: Это был отчёт для Киева?

Сотрудник WB снимал прилёты по складу и радовался ударам: Это был отчёт для Киева?

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Сотрудник Wildberries снял на видео прилёт украинского беспилотника по складу компании, однако не только это возмутило жителей России.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Ну вот, сразу статейку тиснули. В обстреле WB, виноваты - сами WB! А депутаты разных уровней аплодируют стоя. Зря, что-ли они, ночей не спали, вкладывали деньги в торговые центры, которые проигрывают конкуренцию с WB. Жизнь-то налаживается!
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1 м.
ВЕ
Валентина Евсеева
Лучше отстреливать таких, чем десятилетиями их кормить на зоне и одевать, а сколько людей их обслуживать будут этих террористов
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1 м.
Эльвира Величутина
Как приехали к батьке, так и сваливают. Думали лафа, а там куча условий. И 500 долларов только во сне😂
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4 н.