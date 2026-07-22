Царьград Фото: коллаж Царьграда. Сотрудник Wildberries снял на видео прилёт украинского беспилотника по складу компании, однако не только это возмутило жителей России.
Сотрудник WB снимал прилёты по складу и радовался ударам: Это был отчёт для Киева?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Кривошеев
Ну вот, сразу статейку тиснули. В обстреле WB, виноваты - сами WB! А депутаты разных уровней аплодируют стоя. Зря, что-ли они, ночей не спали, вкладывали деньги в торговые центры, которые проигрывают конкуренцию с WB. Жизнь-то налаживается!
Ответить
1 м.
ВЕ
Валентина Евсеева
Лучше отстреливать таких, чем десятилетиями их кормить на зоне и одевать, а сколько людей их обслуживать будут этих террористов
Ответить
1 м.
Эльвира Величутина
Как приехали к батьке, так и сваливают. Думали лафа, а там куча условий. И 500 долларов только во сне😂
Ответить
4 н.
Свежие комментарии