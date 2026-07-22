Сотрудник WB снимал прилёты по складу и радовался ударам: Это был отчёт для Киева?

Валерий Кривошеев Ну вот, сразу статейку тиснули. В обстреле WB, виноваты - сами WB! А депутаты разных уровней аплодируют стоя. Зря, что-ли они, ночей не спали, вкладывали деньги в торговые центры, которые проигрывают конкуренцию с WB. Жизнь-то налаживается!

ВЕ Валентина Евсеева Лучше отстреливать таких, чем десятилетиями их кормить на зоне и одевать, а сколько людей их обслуживать будут этих террористов