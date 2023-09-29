Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ подтолкнуло сине-бело-голубых на размышления.