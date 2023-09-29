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Хавбек «Зенита» Ерохин – о поражении от «Локомотива»: много пищи для размышлений

Хавбек «Зенита» Ерохин – о поражении от «Локомотива»: много пищи для размышлений

Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил, что поражение команды от «Локомотива» (1:2) в матче 9-го тура РПЛ подтолкнуло сине-бело-голубых на размышления.

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