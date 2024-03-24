«Когда хотим только получать»: психолог Завертяева назвала 4 привычки бедных людей

Если вам тяжело жить от зарплаты до зарплаты, не хватает денег даже на необходимое, стоит задуматься, а вдруг вы день за днем совершаете «ошибки бедняков»? Как выбраться из замкнутого круга, объясняет психолог.
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