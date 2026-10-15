Бывший директор воронежского ООО «Гаус» приговорён к шести годам лишения свободы за присвоение 130 млн рублей, которые клиенты внесли за автомобили в период с декабря 2017-го по декабрь 2018-го.
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