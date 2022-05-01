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“Если и хотел её, то недолго”, – бытует мнение, что брак Собчак и Богомолова трещит по швам

“Если и хотел её, то недолго”, – бытует мнение, что брак Собчак и Богомолова трещит по швам

Поклонники подозревают, что в семье Ксении Собчак не всё так гладко. Пока скандальная телеведущая путешествует за границу и обратно, Константин Богомолов остаётся в России и упорно трудится в своём театре.

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