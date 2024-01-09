Артур, которого сегодня должен был представить «Зенит», проходит медосмотр в «Палмейресе»

Бразильский нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс проходит медосмотр в бразильском клубе. Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо в соцсетях сообщил, что сегодня, 8 января, «Зенит» должен объявить о подписании бразильского футболиста.
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