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Spectator: события в США и во Франции стали "плохими днями" для Зеленского

Spectator: события в США и во Франции стали "плохими днями" для Зеленского

REUTERS/Johanna Geron Лидер киевского режима Владимир Зеленский пережил "несколько плохих дней" на фоне теледебатов Джо Байдена и Дональда Трампа, а также результатов первого тура досрочных парламентских выборов во Франции.

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