REUTERS/Johanna Geron Лидер киевского режима Владимир Зеленский пережил "несколько плохих дней" на фоне теледебатов Джо Байдена и Дональда Трампа, а также результатов первого тура досрочных парламентских выборов во Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии