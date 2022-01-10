В Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов

В Алма-Ате две ячейки экстремистов нейтрализовали сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ), 10 января сообщает пресс-служба ведомства В ведомстве сообщили о реализации мероприятий по розыску и задержанию участников беспорядков и терактов.