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В Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов

В Алма-Ате нейтрализовали две ячейки экстремистов

В Алма-Ате две ячейки экстремистов нейтрализовали сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ), 10 января сообщает пресс-служба ведомства В ведомстве сообщили о реализации мероприятий по розыску и задержанию участников беспорядков и терактов.

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