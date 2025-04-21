Консейсау о будущем в «Милане»: «Тяжело наблюдать неуважение – когда я приехал, уже обсуждали тренеров, которых клуб мог пригласить. Все это видят те, с кем я работаю, что не способствует стабильности»

Вчера «россонери» уступили «Аталанте» (0:1) в матче 33-го тура Серии А. «Милан» занимает 9-е место в таблице, набрав 51 очко – на 20 баллов меньше, чем лидирующие «Интер» и «Наполи».
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