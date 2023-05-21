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Большинству россиян "до синей лампы", что как формируется их пенсия

Сервис поиска работы "Работа.ру" и негосударственный пенсионный фонд Сбербанка провели совместный опрос и выяснили, что большинство россиян не знают из чего складываются социальные выплаты и больше всего непонимания в пенсиях и оплате за уход в декретный отпуск.

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