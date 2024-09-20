Ученые опровергли существование экоцида, погубившего остров Пасхи - родину каменных голов

﻿﻿Только что было опубликовано новое исследование генома острова Пасхи с острова Шишоу. Да, это так. До этого экологи считали остров Пасхи одним из худших примеров экоцида: они построили около 1000 гигантских каменных статуй, но по глупости вырубили все деревья и в конечном итоге погибли в ужасной войне.