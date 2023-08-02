Очередное "мирное шоу" теперь в Саудовской Аравии. Запад готовит капитуляцию

ТАМ НЕ С КЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ!! Уже договаривались, и не однажды... И минский сговор, и зерновой...

Игорь Василевский

А что, задачи СВО выполнены? Задачи, поставленные Первым в декабре2021 года выполнены? НаТО убралось от наших границ?Нет... Ну, а реауция части наших всяких чиновников(тайная) и ... даже и не напишешь - бизнесменов, ибо это розлив иной, воровской, скорее бы все закончилось! В гейропы хоцца! К домам и яхтам! К любовницам и детишкам - за счет неуплаты налогов и прямого воровста бюджетных денег. Ибо сердце его там, где злато его... Евангелие от Матфея, Глава 6, стих 21. Написано почти 2 тыс лет назад, а ничего не поменялось в жизни...