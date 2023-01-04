Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Кравцов против «Каролины»: 1-е очко за 6 игр, 2 броска и блок за 13:58. У него 2+2 в 19 матчах

Кравцов против «Каролины»: 1-е очко за 6 игр, 2 броска и блок за 13:58. У него 2+2 в 19 матчах

Виталий Кравцов отметился результативной передачей в матче с «Каролиной». Форвард «Рейнджерс» ассистировал Джейку Трубе в большинстве при первой шайбе в ворота «Харрикейнс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх