Член ВГА Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье налаживается мирная жизнь

В Запорожской области возобновили свою деятельность государственные учреждения. Одними из важнейших вещей, которые прямо сейчас представители власти делают для населения, являются выдача паспортов Российской Федерации и помощь в трудоустройстве.
В Запорожской области возобновили свою деятельность государственные учреждения. Одними из важнейших вещей, которые прямо сейчас представители власти делают для населения, являются выдача паспортов Российской Федерации и помощь в трудоустройстве.
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