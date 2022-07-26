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Член ВГА Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье налаживается мирная жизнь

Член ВГА Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье налаживается мирная жизнь

В Запорожской области возобновили свою деятельность государственные учреждения. Одними из важнейших вещей, которые прямо сейчас представители власти делают для населения, являются выдача паспортов Российской Федерации и помощь в трудоустройстве.

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