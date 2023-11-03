10 особенностей корейских квартир, которые вызывают недоумение

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Квартира, дом, дача

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Комментарии
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Traveller
Бывал, бывал в Ю. Корее. Могу добавить, что в Сеуле вам не удасться подобрать себе кондиционер и поставить его по своему усмотрению. Только строго единообразно и !!! в шеренгу!!! И в метро их запихивают специальные служащие. Проезд строго по длине и не выпустят из метро пока вы не доплатите в случае, если переехали свою остановку.
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