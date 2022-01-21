Михаил Космынин: «Для нас высокие позиции в рейтинге не самоцель, но очень приятно видеть Новосибирскую область в федеральных лидерах»

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области МИХАИЛ КОСМЫНИН в интервью «Континенту Сибирь» подвел итоги 2021 года, рассказал о том, что предложит центр предпринимателям в 2022 году и в каком направлении будет развиваться дальше.