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Михаил Космынин: «Для нас высокие позиции в рейтинге не самоцель, но очень приятно видеть Новосибирскую область в федеральных лидерах»

Михаил Космынин: «Для нас высокие позиции в рейтинге не самоцель, но очень приятно видеть Новосибирскую область в федеральных лидерах»

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новосибирской области МИХАИЛ КОСМЫНИН в интервью «Континенту Сибирь» подвел итоги 2021 года, рассказал о том, что предложит центр предпринимателям в 2022 году и в каком направлении будет развиваться дальше.

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