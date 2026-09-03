«Было такое настроение»: в Одинцово бородачи палили из окон и уверяли, что это просто развлечение

В Подмосковном Одинцово произошёл случай, который в очередной раз заставляет задуматься: чем же руководствуются некоторые граждане, когда что-то подсказывает им взять в руки оружие и открыть стрельбу из окна многоквартирного дома? Ответ оказался до смешного прост: «было такое настроение».