Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Было такое настроение»: в Одинцово бородачи палили из окон и уверяли, что это просто развлечение

«Было такое настроение»: в Одинцово бородачи палили из окон и уверяли, что это просто развлечение

В Подмосковном Одинцово произошёл случай, который в очередной раз заставляет задуматься: чем же руководствуются некоторые граждане, когда что-то подсказывает им взять в руки оружие и открыть стрельбу из окна многоквартирного дома? Ответ оказался до смешного прост: «было такое настроение».

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Горыныч

А вот у меня лично такое поганое настроение, одеть берцы, и отбить для начала стрелкам яйца, в омлет, потом придавить пальчонки шаловливые, чтоб оружие не могли держать пожизненно. И после этого "оздоровления" их на родину, с запретом въезда на сто лет.