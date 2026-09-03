«Было такое настроение»: в Одинцово бородачи палили из окон и уверяли, что это просто развлечение

В Подмосковном Одинцово произошёл случай, который в очередной раз заставляет задуматься: чем же руководствуются некоторые граждане, когда что-то подсказывает им взять в руки оружие и открыть стрельбу из окна многоквартирного дома? Ответ оказался до смешного прост: «было такое настроение».
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Свежие комментарии
- "Бьют по хвостам"...
- "Бьют по хвостам"...
- "Бьют по хвостам"...
свидететлем. В морге.
А вот у меня лично такое поганое настроение, одеть берцы, и отбить для начала стрелкам яйца, в омлет, потом придавить пальчонки шаловливые, чтоб оружие не могли держать пожизненно. И после этого "оздоровления" их на родину, с запретом въезда на сто лет.
Таких последствий бездарной мигрантской политики, от которых страдают наши граждане, тысячи по стране.
России от них пользы никакой, зато властям денежное вспоможение.
Помойлов, он же "ингеборга", он же "тан" сменил ник на "александр"? Открой личико, Гюльчатай, открой!
Идёт война внутри страны с коренным народом через завоз мигрантов, СССР разрушили и все должны жить и работать у себя,всех выдворить и не завозить,нам нужна такая вдасть
Всех в родные кишлаки,с запретом въезда в Россию на 50 лет!