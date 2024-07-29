Диалог подписчика с новым россиянином

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Комментарии
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Астон Мартин
а они сами или просто исполнители ???
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3 час.
Alexp69
А для кого-то это новость? Да с советских времён они нас &quot;любят&quot;
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1 час.
Станислав Курганский
Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
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