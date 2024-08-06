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Айти на прогулку: новая игра научит любить московскую архитектуру

Айти на прогулку: новая игра научит любить московскую архитектуру

Российские программисты анонсировали игру «В час ночи по московскому времени». По задумке авторов, компьютерная новинка с социальной миссией должна научить простых людей видеть в московской архитектуре различные достоинства и полюбить их.

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