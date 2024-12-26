Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Одна против всех: какие войны Россия вела в одиночку?

Одна против всех: какие войны Россия вела в одиночку?

За частыми рассуждениями о том, как нашей стране приходилось отражать нападения многочисленных врагов, скрывается тот факт, что большинство войн, в том числе и тех, которые становились для России Отечественными, она вела в коалиции с целым рядом других государств.

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