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В России разработают 98 новых материалов для производства чипов

В России разработают 98 новых материалов для производства чипов

Почти 5 млрд рублей направят на основу будущих российских микросхем Минпромторг России планирует направить 4,68 млрд рублей на разработку и запуск серийного производства отечественных материалов для микроэлектроники в 2026–2028 годах.

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