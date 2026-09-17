В России разработают 98 новых материалов для производства чипов

Почти 5 млрд рублей направят на основу будущих российских микросхем Минпромторг России планирует направить 4,68 млрд рублей на разработку и запуск серийного производства отечественных материалов для микроэлектроники в 2026–2028 годах.
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