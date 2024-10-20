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Боец поп-ММА Неретин удерживал и сутки избивал свою девушку в квартире в Москве

Бывшая возлюбленная бойца поп-ММА Романа Неретина Асель сообщила в полицию об избиениях. Асель рассказала в полиции, что она с Неретиным давно разошлась, но он пытался возобновить отношения, писал сообщения, извинялся.

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