Боец поп-ММА Неретин удерживал и сутки избивал свою девушку в квартире в Москве

Бывшая возлюбленная бойца поп-ММА Романа Неретина Асель сообщила в полицию об избиениях. Асель рассказала в полиции, что она с Неретиным давно разошлась, но он пытался возобновить отношения, писал сообщения, извинялся.
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