Повисшего на мосту водителя полуприцепа спасли в США

Спасательная операция развернулась несколько часов назад на мосту между штатами Каролина и Индиана. Пожарные пытались сохранить жизнь водителю огромного полуприцепа, который практически полностью вылетел с моста, и только самым хвостом зацепился за опорную балку.
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