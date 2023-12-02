Новосибирец пожаловался на отказ медиков взять у него кровь на анализ

В поликлинике мужчине объяснили, что у них закончился контракт с лабораторией, где делают анализы.Житель Новосибирска пожаловался на сотрудников городской поликлиники № 16, отказавшихся взять у него кровь на анализ.
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