Регионы Дальневосточного федерального округа планируют восстановить 156 объектов в Донецкой Народной Республике в 2025 году.
Дальний Восток восстановит 156 объектов в Донецке к 2025 году
Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
И это правильно. Ведь все проблемы у нас на Дальнем Востоке решены. Много новых дорог, новых аэропортов, новых больниц и новых школ. А вот же населения Дальнего Востока все меньше и меньше. Поэтому логично отправлять деньги на Донбасс, ибо Дальний Восток - это уже не перспективно, а вот Донбасс - это тепло, чернозёмы и близко к Москве, куда при случае можно и съездить. А Дальний Восток отдадим китайцам в аренду - еще и денег заработаем на восстановление Донбасса.
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