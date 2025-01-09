Дальний Восток восстановит 156 объектов в Донецке к 2025 году

ВВ

Василий Васильев

И это правильно. Ведь все проблемы у нас на Дальнем Востоке решены. Много новых дорог, новых аэропортов, новых больниц и новых школ. А вот же населения Дальнего Востока все меньше и меньше. Поэтому логично отправлять деньги на Донбасс, ибо Дальний Восток - это уже не перспективно, а вот Донбасс - это тепло, чернозёмы и близко к Москве, куда при случае можно и съездить. А Дальний Восток отдадим китайцам в аренду - еще и денег заработаем на восстановление Донбасса.