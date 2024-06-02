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Новый сезон гоночный серии REC стартовал в Подмосковье

Новый сезон гоночный серии REC стартовал в Подмосковье

На старт четырехчасового марафона вышло 26 экипажей в четырех разных классах. Гонка начиналась под вечер, устремилась к закату, а заключительный отрезок соревнований проходил уже в темноте, при свете фар, позволив зрителям ощутить весь шарм марафонских соревнований.

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