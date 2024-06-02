Новый сезон гоночный серии REC стартовал в Подмосковье

На старт четырехчасового марафона вышло 26 экипажей в четырех разных классах. Гонка начиналась под вечер, устремилась к закату, а заключительный отрезок соревнований проходил уже в темноте, при свете фар, позволив зрителям ощутить весь шарм марафонских соревнований.