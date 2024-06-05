Моясемьяидругиезвери. У пса кари нынче день рождения.

Три годика мальчику. Пёс счастлив. Мама дома, деньрожденческий пирог испечен, прогулки стали дольше и веселее, и даже гости пришли – гостям, правда, подавали совсем не собачью еду, зато пёсику тоже досталось: и кусочек хачапури по-аджарски, и творожное колечко.
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