Моясемьяидругиезвери. У пса кари нынче день рождения.

Три годика мальчику. Пёс счастлив. Мама дома, деньрожденческий пирог испечен, прогулки стали дольше и веселее, и даже гости пришли – гостям, правда, подавали совсем не собачью еду, зато пёсику тоже досталось: и кусочек хачапури по-аджарски, и творожное колечко.