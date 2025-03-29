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Царьград

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Работники старше 55 лет массово меняют профессию в 2024 году

Работники старше 55 лет массово меняют профессию в 2024 году

В 2024 году россияне старше 55 лет активно ищут новые профессии. Исследование сервиса "Авито Работа" показывает рост числа резюме на 90% в сравнении с 2023 годом.

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