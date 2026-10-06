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Кадры последствий атаки ВСУ на автобус в Горловке

Кадры последствий атаки ВСУ на автобус в Горловке

ИЗВЕСТИЯ Украинские боевики нанесли удар по автобусу в Горловке в ДНР. Кадры последствий атаки показал 6 октября военный корреспондент "Известий" Евгений Быковский.

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