Корпорация "Росатом" построила макет семейного кроссовера. Опубликованы его фотографии."Росатом" может выпустить электрический кроссовер с авторским дизайном от Романа Войта, пишет телеграмм-канал "Автопоток".
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