Полицейские отговорили томича, намеревавшегося спрыгнуть с моста, от необдуманного поступка

В городе Томске 31 марта текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Кировскому району в дневное время позвонил неравнодушный гражданин, который сообщил, что на Коммунальном мосту через реку Томь за ограждением находится молодой человек.
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