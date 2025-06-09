В Рязани сразу 13 улиц остались без света утром в понедельник

Электропитания нет на 13 улица. Адреса аварийного отключения следующие: Васильевский проезд; Зафабричная; Зубковой; Костычева; Крупской; Мервинская; Московское шоссе; Народный бульвар; Новаторов; Новоселов; Орсовская; Птицеводов; Шереметьевская.
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