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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани сразу 13 улиц остались без света утром в понедельник

В Рязани сразу 13 улиц остались без света утром в понедельник

Электропитания нет на 13 улица. Адреса аварийного отключения следующие: Васильевский проезд; Зафабричная; Зубковой; Костычева; Крупской; Мервинская; Московское шоссе; Народный бульвар; Новаторов; Новоселов; Орсовская; Птицеводов; Шереметьевская.

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