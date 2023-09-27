В Польше проверяют, участвовал ли эсэсовец Хунка в геноциде поляков

В Институте национальной памяти (ИНП) Польши проверяют, участвовал ли бывший эсэсовец Ярослав Хунка в геноциде поляков во Львовской области — ранее украинского ветерана дивизии СС «Галичина» приветствовали в канадском парламенте.
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