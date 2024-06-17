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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Лацио» опубликовали заявление против президента Лотито. Они призвали не покупать продукцию у клуба и не подписываться на трансляции

Ультрас Curva Nord заявили о намерении продолжить протест против его работы, в ходе которого в пятницу, 14 июня, на улицы вышли более 15 000 человек.

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