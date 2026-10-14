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Крым получит около 68 миллиардов рублей от правительства Москвы

Крым получит около 68 миллиардов рублей от правительства Москвы

Соответствующее распоряжение подписал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. Средства направят на развитие полуострова, запланированы: новые мероприятия по строительству сетей газоснабжения; новые объекты благоустройства общественных и дворовых территорий.

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