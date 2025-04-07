FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ильин
    В честь рекорда Александра Овечкина, семья Кнутовых из города Зубцова свою новорождённую дочь назвали ОвечкойТарасова эмоциона...
  • Модест
    Нагнули-таки персов. Ну и не удивительно, там сейчас у власти свой малахольный горбачёв. Они ещё "лучшими друзьями ам...Стало известно об...
  • Анатолий Лукяненко
    Достали снова переходить по ссылке неизвестно куда, а потом занести вирус жуликиБелковый секрет: ...

Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

В США возродили вымерших тысячи лет назад «лютоволков» из «Игры престолов»Ученые американской компании Colossal Biosciences смогли возродить вид ужасных волков, по образу которых писатель Джордж Мартин создал вид животных под названием «лютоволки» в серии романов «Песнь Льда и Огня», которая позднее была экранизирована под названием «Игра престолов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх