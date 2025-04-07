Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

В США возродили вымерших тысячи лет назад «лютоволков» из «Игры престолов»Ученые американской компании Colossal Biosciences смогли возродить вид ужасных волков, по образу которых писатель Джордж Мартин создал вид животных под названием «лютоволки» в серии романов «Песнь Льда и Огня», которая позднее была экранизирована под названием «Игра престолов».