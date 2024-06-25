ВС РФ получили партию 152-миллиметровых самоходок «Мальва»

Ростех отгрузил в войска партию 152-мм колесных самоходных артиллерийских орудий «Мальва». Как сообщает пресс-служба госкорпорации, самоходки маневреннее артустановок на гусеничном ходу, но дешевле в эксплуатации.
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