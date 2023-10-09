Парикмахер назвала 4 вещи, которые терпеть не может в клиентах, и почти все мы делаем это

Косметолог и парикмахер Эмили Пайтел решила честно рассказать, что ее больше всего раздражает в клиентах, и ее видео стало вирусным на TikTok - видимо, потому что с ней согласны другие парикмахеры, а люди узнают себя в таких клиентах.