Коллекция национальных парков - это серия из пяти часов, которые показывают время с помощью великолепной анимации

В этой линейке представлены часы, созданные по мотивам национального парка Арчес в штате Юта, национального парка Ворота Арктики на Аляске, национального парка Нормандские острова в Калифорнии, национального парка Гавайские вулканы на Гавайях и национального парка Олимпик в Вашингтоне.