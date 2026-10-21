« Пари Сен-Жермен » подтвердил тяжелую травму атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии . 25-летний вингер сборной Грузии и капитан команды Маркиньос получили повреждения во втором тайме матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2), вингера Усмана Дембеле заменили в первом тайме.
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