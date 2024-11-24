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Группа "КняZz" выступила в Москве с грандиозным концертом

Ошеломляюще громко в Москве открыли "Волшебную книгу" – шоу группы "КняZz" представили накануне. Для тысяч фанатов из разных регионов подготовили невероятную программу, а некоторые хорошо известные песни получили новые интерпретации.

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