Группа "КняZz" выступила в Москве с грандиозным концертом

Ошеломляюще громко в Москве открыли "Волшебную книгу" – шоу группы "КняZz" представили накануне. Для тысяч фанатов из разных регионов подготовили невероятную программу, а некоторые хорошо известные песни получили новые интерпретации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии