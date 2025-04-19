Полицейские Самарской области провели профилактические беседы с подростками и их родителями

В Кинельском районе с целью предотвращения безнадзорности, профилактики преступлений и правонарушений среди подрастающего поколения и детского дорожно-транспортного травматизма инспектор комиссии по делам несовершеннолетних Агриппина Раннева, сотрудник ПДН Эльвира Гайнуллина и госавтоинспекторы провели профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений, а также приняли участие в общешкольном родительском собрании, на котором обсудили с присутствующими темы: «Безопасность на дорогах начинается с семьи», «Родителям о профилактике дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в весеннее-летний период времени года» и «Ответственность родителей за правонарушения и преступления, совершенные их несовершеннолетними детьми».
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