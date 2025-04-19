Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    На. Стройку. Бетон. МешатьСотрудники уголов...
  • Олег Поветьев
    Пора всех в провительстве и регионах проверить госслужащих всех без исключения и снять неприкосновенность они что бог...На скамью подсуди...
  • Константин Самарин
    Да, бороться с тем, что территориальные органы МВД пользуются противоправными методами с использованием информационно...Андрей Храпов при...

Полицейские Самарской области провели профилактические беседы с подростками и их родителями

Полицейские Самарской области провели профилактические беседы с подростками и их родителями

В Кинельском районе с целью предотвращения безнадзорности, профилактики преступлений и правонарушений среди подрастающего поколения и детского дорожно-транспортного травматизма инспектор комиссии по делам несовершеннолетних Агриппина Раннева, сотрудник ПДН Эльвира Гайнуллина и госавтоинспекторы провели профилактические беседы с учащимися образовательных учреждений, а также приняли участие в общешкольном родительском собрании, на котором  обсудили с присутствующими темы: «Безопасность на дорогах начинается с семьи»,  «Родителям о профилактике дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в весеннее-летний период времени года» и «Ответственность родителей за правонарушения и преступления, совершенные их несовершеннолетними детьми».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх