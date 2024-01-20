Стали известны системные требования к ПК ролевой игры Sand Land Bandai Namco раскрыла ...

Стали известны системные требования к ПК ролевой игры Sand LandBandai Namco раскрыла официальные требования к Sand Land для ПК, игры, основанной на одноименной серии Акиры Ториямы, которая также выйдет на консолях, но у которой для Windows теперь обновлена официальная страница в Steam.
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