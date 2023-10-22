Украинский Telegram-канал: В случае продолжения наступления ВС России ВСУ столкнутся с «жутким дефицитом» снарядов

На данный момент у ВСУ со снарядами более-менее нормально, но уже замаячил призрак дефицита. В случае, если российская армия продолжит наступление сразу на нескольких направлениях, ситуация с боеприпасами станет совсем плохой примерно через полтора месяца.
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